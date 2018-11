Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rússia revela ter desviado ataques com drones durante o Mundial 2018

Serviços tomaram medidas para detetar e desviar tentativas de terroristas durante o evento.

07.11.18

O Governo russo afirmou esta quarta-feira que desviou tentativas de ataques feitos através de 'drone' durante o Campeonato do Mundo deste ano.



Alexander Bortnikov, chefe do serviço de segurança federal da Rússia, afirmou que estes serviços "tomaram medidas para detetar e desviar tentativas de terroristas que usam 'drones' durante eventos políticos ou desportivos, inclusive durante o Campeonato Mundial".



A Rússia usou milhares de agentes da polícia e tecnologias de vigilância de última geração para proteção durante os eventos do Campeonato Mundial de Futebol, de 14 de junho a 15 de julho deste ano.



No entanto, quatro membros do grupo contestatário Pussy Riot conseguiram invadir o campo durante a final do Mundial de Futebol, vestindo uniformes de polícia.



Em abril, o governo russo já tinha afirmado que adeptos 'extremistas' e nacionalistas planearam ataques durante os eventos do Mundial na cidade de Samara, e que foram impedidos pelos serviços de segurança locais.