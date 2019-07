Russos do Krasnodar no caminho do FC Porto rumo à Liga dos Campeões

Adversário do FC Porto na Liga dos Campeões

Quadro do sorteio da Liga dos Campeões

Mais difícil… era difícil. O Krasnodar é o adversário do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os dragões, cabeças de série no sorteio de segunda-feira, na Suíça, vão defrontar os terceiros classificados da Liga russa da última época.Trata-se de uma equipa que já está em competição (duas jornadas na liga russa) e que conta com alguma experiência nas provas europeias – na temporada passada atingiu os oitavos de final da Liga Europa e caiu aos pés dos espanhóis do Sevilha.O Krasnodar é um clube com pouco mais de dez anos de existência. Foi fundado em 2008, subiu dois escalões, e rapidamente se colocou na primeira divisão do futebol russo. Nas últimas seis épocas ficou sempre nas cinco primeiras posições do campeonato e também já marcou presença na final da Taça da Rússia, na época 2013/14.Há muitos jogadores não-russos no plantel desta equipa treinada por Sergei Matveev. O médio sueco Viktor Claesson é uma das figuras, tal como o extremo brasileiro Wanderson Maciel e o médio holandês Tonny Vilhena. Ari (brasileiro naturalizado russo) e Marcus Berg (sueco que chegou dos Emirados Árabes Unidos) dão experiência e qualidade ao ataque.Os jogos estão marcados para agosto, nos dias 7 (18h00 em Portugal Continental), em solo russo, e 13 (20h00), no Dragão. Pelo meio, o conjunto treinado por Sérgio Conceição estreia-se na Liga, em Barcelos, frente ao Gil Vicente.Para conseguir os cerca de 44 milhões de euros a que tem direito se chegar à fase de grupos da Champions, o FC Porto terá de ultrapassar ainda o playoff, que se joga também no mês de agosto.Tal como ojá noticiou, Sérgio Conceição quer ter a equipa na máxima força para as duas mãos desta eliminatória, até porque estar na Liga dos Campeões é o primeiro objetivo da época. O reforço do plantel é visto como prioritário pela estrutura portista. O técnico quer garantir a contratação do guarda-redes Kevin Trapp a tempo destes dois jogos.O Benfica precisa de que o FC Porto ou o Ajax não cheguem à fase de grupos para ficar no pote 2. Caso as duas equipas se qualifiquem, os campeões portugueses vão para o pote 3."Vamos ter tempo para analisar o Krasnodar. Vamos ter também uma viagem complicada até à Rússia, mas vamos estar preparados", afirmou esta segunda-feira Danilo Pereira, médio do FC Porto, na reação ao sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Temos um grupo muito familiar. Os reforços que chegaram não sentem dificuldades em adaptar-se", acrescentou o jogador.O Vitória de Guimarães ficou ontem a saber que, no caso de ultrapassar os luxemburgueses do Jeunesse Esch, terá como possíveis adversários na terceira pré-eliminatória da Liga Europa o Ventspils (Letónia) ou o Gzira United (Malta).O FC Porto vai tentar fazer nesta época aquilo que o Benfica fez no ano passado. Os encarnados ultrapassaram duas eliminatórias (Fenerbahçe e PAOK) para chegar à fase de grupos da prova milionária.O FC Porto conseguiu um encaixe financeiro de 78,4 milhões de euros com a participação na Champions de 2018/19. Os dragões foram travados nos ‘quartos’ pelo Liverpool, que depois venceu a prova.O maliano Moussa Marega foi o principal destaque do FC Porto na última campanha europeia. O avançado, que pode estar de saída do clube, fez seis golos em nove jogos na Champions.