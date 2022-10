Sá Pinto volta atrás na decisão da demissão do Esteghal

Ricardo Sá Pinto apresentou a sua demissão do Esteghal em virtude do afastamento do presidente do clube, contudo uma conversa com este e com o seu substituto, que reforçou a confiança no seu trabalho, demoveu o treinador português.

Numa altura em que o Irão vive um momento social muito conturbado, com forte contestação ao regime generalizada por todo o país, o presidente do Esteghal, Mostafa Ajourlu, foi afastado do cargo, alegadamente uma decisão política.

Segundo fonte da assessoria de imprensa do treinador português, Sá Pinto foi surpreendido pela decisão e decidiu demitir-se, por "questão de princípio" e solidariedade com Mostafa Ajourlu, que o levou para o clube e foi o primeiro a tentar demovê-lo, desafiando-o a persistir na sua missão.

Posteriormente, reuniu com o seu substituto, Ali Fethullahzadeh, que sublinhou a sua total confiança no projeto desenvolvido por Sá Pinto e o instou a continuar a laborar "para levar o Esteghal ao título".

No Instagram, o clube postou uma foto desse encontro e legendou-o referindo que "as partes enfatizaram a cooperação eficaz e integral para o sucesso do Esteghlal".

Quando soube da demissão, Sá Pinto assumiu ter sido "apanhado completamente de surpresa com esta situação", justificando que "absolutamente nada fazia prever uma decisão destas", destacando o empenho do presidente afastado no "sucesso" do clube rumo ao título.

Cumpridas nove jornadas, o Esteghal e o Persepolis repartem a liderança do campeonato iraniano, com 18 pontos, com uma vantagem de dois para o Sepahan.