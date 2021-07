SAD do Benfica atinge 35 milhões de euros no empréstimo obrigacionista com menos investidores

A Benfica SAD conseguiu atingir o objetivo de angariar 35 milhões de euros no empréstimo obrigacionista lançado no passado dia 5. Apesar de todas as contingências, em especial a detenção de Luís Filipe Vieira, presidente do clube e da sociedade, e de José António dos Santos, o maior acionista individual da SAD, por crimes de fraude, branqueamento e abuso de informação privilegiada, a procura superou a oferta em 179 mil euros, obrigando a um rateio entre os subscritores.O administrador financeiro dos encarnados, Domingos Soares de Oliveira, chegou a anunciar publicamente um aumento do valor a subscrever para os 50 milhões, semelhante ao que aconteceu na emissão 2020-2023, mas depressa esse objetivo foi abandonado em face dos acontecimentos da Operação Cartão Vermelho.