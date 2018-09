Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Benfica com lucro de 20,58 milhões de euros

Águias reduziram ainda o passivo em 40,1 milhões de euros.

08:34

A SAD do Benfica apresentou lucros de 20,58 milhões de euros no exercício de 2017/2018, o que corresponde a uma queda de 53,7% face aos 44,53 milhões da época anterior, revela o relatório e contas apresentado à CMVM.



As águias reduziram ainda o passivo em 40,1 milhões de euros, situando-se agora nos 398,3 milhões.



Este foi o quinto exercício consecutivo em que a SAD das águias apresenta lucro e é o "segundo melhor de sempre".