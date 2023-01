SAD do Benfica e administradores constituídos arguidos

O Benfica emitiu este sábado uma nota oficial a confirmar que a SAD e "os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções" foram constituídos arguidos, a 3 de janeiro. Os encarnados não especificam, no entanto, de que processo se trata.





Ainda de acordo com a CNN, Rui Costa foi chamado à Polícia Judiciária nos últimos dias e constituído arguido. Já quanto a Luís Filipe Vieira ainda não foi constituído arguido por não se encontrar em Portugal. Terá que se apresentar na PJ quando voltar do estrangeiro.



Leia o comunicado na íntegra:



"Tendo em conta as notícias vindas hoje a público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções.



A Benfica SAD não fará mais qualquer comentário sobre este assunto visto o processo se encontrar em segredo de justiça.



A Benfica SAD manifesta a sua total disponibilidade e abertura para colaborar com as entidades competentes como sempre aconteceu até aqui." A CNN avançou que em causa está um megaprocesso de corrupção desportiva, informação entretanto já confirmada por Record. O facto de terem sido constituído arguidos pode evitar a prescrição de alguns crimes que estão a ser investigados há alguns anos.