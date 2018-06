A Benfica SAD lança na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, uma emissão obrigacionista a três anos no valor de 45 milhões de euros e com uma taxa de juro fixa de 4% anual, segundo o prospecto divulgado esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), avança o Jornal de Negócios