Diversos elementos da SAD do FC Porto ficaram particularmente agastados com o destempero emocional de Sérgio Conceição no jogo com o Famalicão, há pouco mais de uma semana.Mas acima de tudo com a forma como se dirigiu publicamente ao administrador Luís Gonçalves (que também é diretor-geral para o futebol), apontando-lhe o dedo em tom intimidatório.