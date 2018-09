Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Leixões investe 80 mil euros para recomprar autocarro da equipa sénior

A equipa tem recorrido a autocarros de aluguer para as deslocações do plantel principal.

Por Lusa | 18:27

A SAD do Leixões vai recomprar o autocarro vendido após a despromoção à II Liga de futebol, num investimento que rondará os 80 mil euros, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente Paulo Lopo.



Segundo o líder da SAD do clube de Matosinhos, o autocarro, "então vendido à empresa de turismo Douro Acima, está em muito bom estado, pois teve muito pouca utilização", tendo a empresa o cuidado de o "manter tal e qual como quando foi vendido".



"Ele tem muito poucos quilómetros, quase que não andou", salientou Paulo Lopo, lembrando que a venda foi feita pela administração de Carlos Oliveira "para pagar dívidas da SAD, cerca de dois anos depois da equipa ter sido despromovida".



O presidente da SAD adiantou à Lusa esperar "comprar o autocarro ainda durante este mês (setembro)", tendo feito um apelo aos adeptos para que "ajudem a SAD na sua aquisição".



"Gostaria muito de contar com os adeptos no esforço de restauração do autocarro", disse o responsável do emblema de Matosinhos, revelando que a recompra "ficará por 80 mil euros".



A equipa do Leixões tem recorrido a autocarros de aluguer, desde então, para as deslocações do plantel principal.



Cumpridas quatro jornadas, o Leixões ocupa o 10.º lugar da classificação da II Liga, com seis pontos, visitando no domingo, pelas 11:15, o Vitória de Guimarães B.