SAD do Porto a 15,2 milhões de colocar totalmente emissão obrigacionista

A SAD do Futebol Clube do Porto precisa que as ordens de subscrição da emissão obrigacionista acelerem na quinta e sexta-feira para conseguir colocar totalmente os 14 milhões de obrigações, no valor de 70 milhões de euros. Esta quarta-feira as ordens recebidas rondaram os quatro milhões de euros.Em comunicado à CMVM, a SAD portista indica que as ordens recebidas ascendem a 2.853, que correspondem a um montante total de 54.820.030 euros (78% do valor total da oferta).As ordens podem ser colocadas até às 15:00 de sexta-feira, 21 de maio, estando agendada para segunda-feira a sessão especial de apuramento do resultado da oferta.Caso a totalidade das obrigações seja subscrita, esta será a maior emissão de sempre de uma sociedade anónima desportiva (SAD) em Portugal.A emissão em curso, com uma maturidade de três anos, oferece uma taxa de juro anual de 4,75%.