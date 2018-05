SAD do Porto encaixa 100 milhões com cessão de créditos do contrato com a Altice

A SAD do Futebol Clube do Porto anunciou esta quinta-feira ter cedido os créditos do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos da sua equipa sénior.

10:46

A SAD do Porto antecipou parte das receitas do contrato celebrado com a Altice para a transmissão dos jogos de futebol, realizando uma cessão de créditos que garante um encaixe de 100 milhões de euros, avança o Jornal de Negócios.

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD procedeu esta quinta-feira à cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de Dezembro de 2015, entre a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e a PT Portugal SGPS, S.A. (posteriormente cedido à Altice Picture, SARL)", informou a SAD dos dragões em comunicado à CMVM.



Os créditos cedidos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma vez terminada a operação, explica o documento.

Esta operação permitiu um encaixe financeiro no montante de 100 milhões de euros, sublinha a SAD do Porto. A cessão de créditos corresponde a uma transferência de direito sobre um crédito a terceiros.

Assim, a SAD do clube liderado por Pinto da Costa cedeu a terceiros (não os identificando no comunicado) os créditos que tem sobre os referidos direitos de transmissão televisiva - mas só até que as suas obrigações estejam integralmente reembolsadas, após o que recuperará o direito a esses créditos.



Conforme explica no comunicado, a SAD do clube tem direito aos referidos créditos no âmbito do contrato de Dezembro de 2015 em que o FCP vendeu à PT/Altice, por 457,5 milhões de euros, os direitos televisivos e a publicidade dos espaços comerciais no estádio do Dragão a partir de Julho de 2018 – contrato esse com a validade de 10 anos.



"A referida cessão de créditos insere-se no âmbito de um processo de simplificação da estrutura de financiamento da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior estabilidade na referida estrutura financeira. As receitas líquidas desta cessão destinar-se-ão a substituir passivos, maioritariamente financeiros", acrescenta.

Nestes termos, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD tomou a decisão de não exercer a opção de aumento do montante do empréstimo obrigacionista "FC PORTO SAD 2018-2021", fixando-se o mesmo em 35 milhões de euros, 10 milhões abaixo do empréstimo obrigacionista que o precedeu, conclui a SAD no seu comunicado.

Recorde-se que, no passado dia 11 de Maio, o clube anunciou o lançamento da referida oferta pública de subscrição de obrigações da SAD no valor de 35 milhões de euros, que decorre entre 16 de Maio e 1 de Junho. O valor poderia ser aumentado por decisão da SAD, que decidiu agora não exercer essa opção.

A taxa de juro proposta aos investidores que queiram participar nesta operação é de 4,75% e o empréstimo é a três anos. O preço de subscrição é de 5,0 euros por obrigação, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros.