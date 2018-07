Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Sporting aposta tudo no regresso de Rafael Leão

Sousa Cintra está a fazer todos os esforços para que o avançado volte a Alvalade.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:24

A SAD do Sporting está determinada em fazer regressar Rafael Leão, apesar de o avançado não estar recetivo a voltar ao clube de Alvalade, sabe o CM.



A estrutura liderada por José Sousa Cintra está a fazer todos os esforços para que o jovem de 19 anos reforce o plantel de José Peseiro. O CM sabe que a SAD reconhece um futuro brilhante ao internacional sub-21 português, pelo que o maior desejo dos responsáveis do clube é que Leão volte a vestir de verde-e-branco. Depois dos regressos de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia, a principal prioridade de Sousa Cintra passa por fechar o dossiê do jovem jogador.



O avançado continua sem clube e ao que o CM apurou, o principal motivo que mantém o jogador livre é o facto de nenhum emblema, até ao momento, estar disposto a assumir o risco de ter de pagar uma possível indemnização ao Sporting, caso não seja reconhecida a rescisão por justa causa a Rafael Leão. Os representantes do jogador e a SAD dos leões têm estado em negociações, mas ainda não se chegou a um acordo.



O avançado não faz intenção de voltar a Alvalade e, para já, está a analisar algumas propostas de Inglaterra. Só depois, deverá decidir em ingressar no futebol inglês, ou em último caso, voltar para o Sporting. Mesmo assim, pode ser tarde para o jogador, uma vez que José Peseiro tinha dado o dia de ontem como o prazo final para que as situações de Battaglia - já regressou - e Rafael Leão ficassem resolvidas.



Desde que rescindiu com o Sporting, a 14 de junho, o avançado de 19 anos foi associado a clubes como o Man. City, Borussia Dortmund e até mesmo o rival Benfica.



