SAD do Sporting com lucros de 16 milhões entre julho e setembro

A Sporting SAD obteve 16,1 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do exercício 2018/19, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, apurou o Jornal de Negócios . Este valor compara com lucros de 24,75 milhões de euros em igual período da época passada, quando a SAD beneficiou do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da transferência de jogadores como Adrien Silva.