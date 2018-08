Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Sporting exige 45 milhões de euros por Rafael Leão

Dirigentes leoninos vão impor o valor da cláusula e dos ordenados ao clube que contratar o jovem.

Por Mário Figueiredo | 01:30

A SAD do Sporting vai exigir 45 milhões de euros à equipa que contratar Rafael Leão, jogador que rescindiu contrato com o clube depois das agressões em Alcochete, apurou o Correio da Manhã.



Sousa Cintra está a fazer os possíveis para o regresso do jovem, mas as exigências do pai do atleta estão a tornar essa missão impossível. Perante a possibilidade do jogador rumar à Juventus ou ao Lille, os leões já preparam uma queixa para enviar à FIFA e ao Tribunal Arbitral do Desporto.



O critério é o mesmo que foi utilizado para pedir a indemnização pela transferência de Rui Patrício, ou seja, 45 milhões da cláusula de rescisão e o valor dos ordenados até ao final do contrato, o que perfaz 57 milhões de euros. No caso de Rafael Leão bem menos do que essa verba, pois o salário ainda é relativamente baixo.



Os leões preparavam-se para renovar o contrato com o atleta, aumentando a cláusula de rescisão para 100 milhões de euros.



Há vários pretendentes para a contratação do avançado, de 19 anos. Além da Juventus e Lille, também o Dortmund parece interessado. O jogador foi falado para o Benfica. Os dirigentes leoninos temem mesmo que o ingresso no Lille possa ser uma paragem rumo à Luz. Uma situação ontem esclarecida pelo atleta nas redes sociais: "Isso nunca vai acontecer."



Certo é que os leões exigem 242 milhões de euros aos clubes dos jogadores que rescindiram: Gelson Martins (Atlético Madrid, 100 milhões), Rui Patrício (Wolverhampton, 57), Podence (Olympiacos, 40) e agora o jovem Rafael Leão (45).



Viviano com peso a mais

Viviano admite que "chegou a Portugal com dois ou três quilos a mais" por não treinar "há 50 dias" devido a uma intervenção cirúrgica. Sobre o erro com o Marselha referiu que "não é o primeiro nem será o último".



Cinco violinos afinam estratégia de Peseiro

O Sporting defronta este domingo, no estádio José Alvalade, a partir das 19h00, o Empoli (Itália) no troféu Cinco Violinos. É o último ensaio geral da equipa para o arranque na Liga, que está marcado para domingo com o Moreirense. Os leões venceram as seis edições do troféu.