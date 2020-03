SAD do Sporting assegura legalidade do contrato de Leonel Pontes

A SAD do Sporting reagiu esta noite em comunicado aos rumores relacionados com o contrato de Leonel Pontes e recusa que existam ilegalidades. Na nota divulgada, o clube de Alvalade garante que, ao contrário do que foi veiculado, os contratos entre as duas partes "não envolvem qualquer sociedade comercial", estando apenas celebrados entre o técnico e a própria SAD leonina."Em função das notícias hoje divulgadas relativamente às investigações em curso e ao facto de elas incidirem sobre os contratos celebrados com e aos pagamentos efectuados ao treinador Leonel Pontes, a Sporting Clube de Portugal SAD esclarece o seguinte:Os contratos outorgados com o treinador Leonel Pontes em 2019 não envolvem qualquer sociedade comercial, estando celebrados apenas entre o referido treinador e a Sporting Clube de Portugal SAD, sendo o pagamento das remunerações devidas efetuado em conta titulada pelo próprio e em banco sediado em território nacional;Em virtude desses contratos, a Sporting Clube de Portugal SAD cumpre escrupulosamente os seus deveres fiscais e face à segurança social;A Sporting Clube de Portugal SAD permanece disponível para a prestação de esclarecimentos às autoridades e também os teria prestado à comunicação social, caso esta os tivesse solicitado antes da divulgação da notícia que é manifestamente falsa e difamatória."