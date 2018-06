Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Sporting tenta que Gelson não vá para o Benfica

Várias reuniões aconteceram entre os representantes do jogador e Sousa Cintra.

21:45

A SAD do Sporting está a tentar que Gelson Martins não vá para o Benfica.



Ao longo do dia desta quinta-feira, tiveram lugar várias reuniões entre os representantes do jogador e Sousa Cintra, sem que exista ainda um acordo entre as partes.



A CMTV sabe ainda que a intenção de Bruno de Carvalho se recandidatar está a dificultar as negociações.



Em Alvalade, teme-se mesmo que as recentes declarações do ex-presidente leonino possam facilitar as transferências de Gelson Martins e também de Bruno Fernandes para o Benfica.