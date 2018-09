Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD do Vitória de Guimarães lucra 810.000 euros, em 2017/18

Resultado permitiu ainda a subida do capital próprio da SAD dos 2,26 milhões de euros para um valor a rondar os três milhões.

11:38

A SAD do Vitória de Guimarães, detentora da equipa da I Liga portuguesa de futebol, apresentou um resultado líquido de 810.000 euros na época 2017/18, avançou esta quarta-feira à Lusa fonte do clube.



O valor, já referido na imprensa desportiva desta quarta-feira, resultou da diferença entre os 13 milhões de euros obtidos em vendas de jogadores e os 12 milhões de gastos relativos à compra de passes de jogadores, soube a Lusa pela mesma fonte, apesar de não ter tido acesso ao Relatório e Contas, que vai ser votado na quinta-feira, em Assembleia Geral de acionistas.



O lucro obtido pela SAD vimaranense, constituída em 10 de abril de 2013, diminuiu face à época 2016/17 (2,79 milhões de euros), mas valeu o quarto exercício consecutivo com resultados positivos, depois dos 1,25 milhões, de 2014/15, e dos 364.000 euros, de 2015/16.



Esse resultado permitiu ainda a subida do capital próprio da SAD dos 2,26 milhões de euros para um valor a rondar os três milhões, revelou a mesma fonte.



O investimento de 12 milhões de euros em passes de jogadores motivou, segundo a mesma fonte, um aumento do passivo da SAD na ordem dos 77%, dos 13 para os 23 milhões, e uma subida semelhante no ativo (73%), dos 15 para os 26 milhões.