Rúben Amorim lava as mãos do impasse à volta da situação contratual de Geny Catamo. O técnico, apurou o Mais Sport, entende que avisou a SAD do Sporting atempadamente das qualidades do moçambicano e que foram os dirigentes que não avançaram dentro do prazo (agosto passado) para a compra dos 75% dos direitos económicos que pertencem ao Amora pelos 600 mil euros previstos.









