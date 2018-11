Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SAD quer que Belenenses pague 1000 euros por dia para lembrar título de campeão

Clube emitiu um comunicado sobre a ‘guerra’ com a SAD, no qual expõe os “pitorescos” pedidos judiciais da sociedade.

Por Francisco Laranjeira | 09:40

O Belenenses emitiu esta quinta-feira um comunicado sobre a ‘guerra’ com a SAD, no qual expõe os "pitorescos" pedidos judiciais da sociedade. "Destacamos o inusitado pedido que o clube seja impedido de dizer que foi campeão nacional em 1945/46 sob pena de pagar mil euros por dia à sociedade", pode ler-se no Facebook do clube, no qual é destacada uma lenda azul.



"Matateu deixou tudo em campo ao serviço do Clube de Futebol ‘Os Belenenses’, a menos que indique que o exalta a título de clube fundador daquela sociedade identificando-a pela sua firma completa", acusou.



A SAD defendeu, também em comunicado, na véspera, que o património histórico e desportivo do futebol profissional é detido "em igual medida" pelo clube e pela sociedade, e interpôs uma ação judicial para impedir o clube de disputar qualquer competição profissional.



A Codecity adquiriu a SAD em 2012 e, desde então, vigorava um protocolo que cessou em junho, após o qual o clube inscreveu uma equipa sénior nas divisões distritais de Lisboa.