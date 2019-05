Sadinos em festa com permanência na Liga

O V. Setúbal garantiu este domingo a permanência na Liga ao vencer o Desportivo de Chaves.Já os flavienses vão discutir na última jornada (em Tondela) um lugar entre os grandes em 2019/2020.O ambiente era de euforia e grande apoio ao conjunto da casa, mas os comandados de José Mota, que assistiu ao jogo da bancada devido a castigo, entraram muito nervosos e confusos e o V. Setúbal soube aproveitar os erros do Chaves e ganhou cedo vantagem.Aos 6’, Allef aproveitou uma falha da defesa flaviense para inaugurar o marcador.O Chaves subiu no terreno, mas sem conseguir criar oportunidades de golo. Do outro lado, o Setúbal jogava na expectativa e procurava explorar as saídas rápidas e o jogo direto para Allef e Mendy, até que aos 15’ gelou o estádio.Depois do descanso e das alterações em que José Mota arriscou tudo, o Chaves apareceu mais pressionante e Gallo aos 64’ de g.p. fez renascer a esperança dos da casa com o 1-2, mas o resultado já não se alterou até final.