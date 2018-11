Saiba qual o clube que ofereceu seis milhões de euros por ano a Rui Vitória

O empresário de Rui Vitória, Mohamed Afzal, teve um papel muito ativo nas conversações que tiveram lugar nos últimos dias e nunca deixou de ir trabalhando em alternativas, caso Luís Filipe Vieira optasse pela saída do treinador português.Na conferência de imprensa desta quinta-feira, o presidente do Benfica referiu que Rui Vitória recusou uma oferta de um contrato de 6 milhões de euros. A proposta terá chegado do Al-Nassr, clube saudita rival do Al Hilal de Jorge Jesus, revela o Record