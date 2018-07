Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laxalt avança para lugar de Grimaldo no Benfica

Lateral do Génova é a escolha para substituir o espanhol, caso deixe o clube da Luz.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Diego Laxalt, lateral do Génova, é a principal alternativa do Benfica para uma eventual saída de Grimaldo, apurou o CM.



O defesa esquerdo espanhol está na lista de contratações de alguns ‘tubarões’ do futebol europeu, nomeadamente do Tottenham e Nápoles. O clube da Luz admite libertar o jogador por um valor a rondar os 30 milhões de euros. Outro dos motivos que leva as águias a abrir mão de Grimaldo é o facto de já ter escolhido o substituto.



O nome de Laxalt não é novidade no Benfica. O internacional uruguaio, que defrontou Portugal no campeonato do Mundo, há muito que está referenciado e até já se pronunciou em relação a uma eventual mudança para Portugal: "É uma equipa muito grande e não posso dizer que não gostava de ir para o Benfica", disse, já depois de ter defrontado a seleção das quinas no Mundial da Rússia.



A escolha de Laxalt deve-se às semelhanças (como jogador) que o uruguaio de 25 anos tem com Grimaldo, embora seja três anos mais velho do que este. É igualmente um jogador rápido, tecnicamente desenvolvido, com boas capacidades defensivas e que pode fazer toda a ala esquerda.



Uma oferta de 10 milhões de euros deverá ser suficiente para convencer os italianos. Em dezembro do ano passado, o Génova renovou o contrato de Laxalt até 2022 para não perder o lateral a custo zero, uma vez que o seu vínculo terminava no final do mês passado.



Nuno Gomes aprova Nicolás Castillo

Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, aprovou a contratação do avançado Nicólas Castillo. "O seu estilo de jogo encaixará no do futebol português", disse aos chilenos do ADN Deportes.



Alfa Semedo oficializado

Alfa Semedo foi esta terça-feira oficializado como reforço do Benfica, proveniente do Moreirense. "É uma felicidade fazer parte deste clube tão grande", disse à BTV.



Mbemba é o quarto reforço do FC Porto

Chancel Mbemba prepara-se para ser o quarto reforço do FC Porto versão 2018/19. O defesa central proveniente do Newcastle vai assinar um contrato válido para as próximas quatro épocas, depois de os azuis-e-brancos e o emblema inglês terem chegado a um acordo para a transferência do internacional congolês por um valor a rondar os oito milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.



O jogador de 23 anos surge como substituto ao ex-capitão Iván Marcano, que saiu para os italianos da Roma. Reforçar a defesa era a principal prioridade de Sérgio Conceição. Depois de também ter perdido os laterais Diogo Dalot e Ricardo Pereira, os dragões foram ao mercado contratar Saidy Janko e João Pedro. O médio ex-Portimonense Ewerton é outra das caras novas no plantel.



Com a chegada praticamente certa de Chancel Mbemba, a contratação de Raúl Silva ao Sp. Braga deve cair. O central brasileiro era outra das hipóteses para reforçar a defesa do FC Porto, mas o central congolês foi sempre o principal desejo de Sérgio Conceição para o setor defensivo.



Italianos colocam Jesus no dragão

Juan Jesus, defesa central da Roma, terá sido sondado pelo FC Porto, de acordo com a imprensa italiana. O brasileiro de 27 anos também está na lista de contratações do Zenit. Caso haja alguma complicação de última hora na contratação de Chancel Mbemba, os azuis-e-brancos devem dar prioridade à transferência Juan Jesus.



Três na lista de dispensas do FC Porto

Yordan Osorio, André André e Waris estão na lista de dispensáveis do FC Porto. O trio não marcou presença no arranque dos trabalho de pré-temporada dos azuis-e-brancos e não entra nos planos de Sérgio Conceição para a nova época. No caso de Osório, o defesa deve ser emprestado ao V. Guimarães.