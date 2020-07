Saídas no Benfica à espera de Jorge Jesus

O plantel do Benfica para a próxima época será construído à imagem do novo treinador, que terá carta branca para decidir não só as entradas de jogadores, mas também as saídas. Luís Filipe Vieira, apurou o CM, está convicto de que vai contratar Jorge Jesus e espera dar um passo decisivo na sexta-feira, depois de o Flamengo disputar a segunda mão do campeonato carioca.





No eventual regresso à Luz, o técnico português terá liberdade total para abdicar apenas dos atletas que não se enquadrarem no seu projeto desportivo. Como onoticiou, o empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros - cujos resultados são apresentados hoje - dá margem de manobra às águias para não venderem os melhores futebolistas. O presidente encarnado só admite quebrar esta regra se surgirem propostas irrecusáveis.

Vieira até garantiu a Jesus que o clube da Luz está comprador e não vendedor. Nas conversas que tem tido com o técnico ao longo das últimas semanas, o líder das águias prometeu-lhe uma equipa supercompetitiva que possa lutar pela Champions. O que passará pela aquisição de jogadores de nível internacional, escolhidos pelo técnico, que sejam mais-valias imediatas. Até porque há a pré-eliminatória da Champions para disputar a 15 ou 16 de setembro, num só jogo.



Scolari está disponível





Luiz Felipe Scolari está disponível para treinar o Benfica, garante o ‘Estadão’. O jornal brasileiro avança que o técnico, apesar de ainda não ter sido contactado pelas águias, pode ser uma alternativa à contratação de Jorge Jesus. O treinador, que orientou a Seleção portuguesa entre 2003 e 2008, aceitaria regressar a Portugal, onde tem um filho a viver.