Salah cumpre jejum do Ramadão antes da final da Champions

Jogador egípcio do Liverpool treina de estômago vazio. Família prometeu matar três bezerros.

15:59

O mês do Ramadão, que começou dia 17 de maio e dura até 14 de junho, tem um grande simbolismo para os muçulmanos, que se abstêem de comer, beber, fumar ou ter relações sexuais entre o nascer e o por do sol.



A família do avançado, como sempre acontece antes de encontros importantes, pretende sacrificar três bezerros para o abençoar. As mesmas fontes contaram ao jornal que Salah recusou que a sua imagem ou a sua camisola do Liverpool fosse utilizada para decorar as pequenas lanternas que por esta altura inundam as ruas do Egito e que são um símbolo do Ramadão no país.



Mohamed Salah marcou 44 golos pelo Liverpool esta época, 32 deles na Premier League.

Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool e uma das principais figuras da Premier League esta época, está a cumprir o Ramadão, o mês sagrado para os muçulmanos. O que implica que não pode ingerir qualquer alimento entre o nascer e o pôr do sol. Este sábado, a equipa defronta Real Madrid na final da Liga dos Campeões, em Kiev (Ucrânia).O jornal egípcio 'Al Masry al Youm' cita fontes próximas do jogador, que garantem que Salah não deixará de cumprir o jejum por causa da final de Kiev e que treinará de estômago vazio. Mas isso, garantem, não afetará o seu desempenho no jogo com os merengues.