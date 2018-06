Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salah fez as malas com um golo na despedida

Egito perde no adeus ao Mundial da Rússia.

Por D.M. | 08:30

Com Uruguai e Rússia apurados para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, Arábia Saudita e Egito mediram forças na despedida e foram os sauditas a sorrir na hora do adeus ao marcarem o golo da vitória (2-1) no último lance do jogo... mas já lá vamos.



O encontro começou sob a toada do equilíbrio e a formação egípcia ainda se adiantou no marcador aos 22 minutos pelo suspeito do costume: Mohamed Salah, isolado frente ao recordista El-Hadary, não tremeu e fez o primeiro da partida com uma excelente ‘chapelada’.



Salah fez as malas e leva um golo (dois no total) na bagagem! Depois de uma grande penalidade falhada aos 38 minutos, a Arábia Saudita dispôs de outra oportunidade de castigo máximo em cima do intervalo com o médio Al Faraj a não desperdiçar.



Quando já se olhava para o empate como um dado adquirido, Al-Muwallad aproveitou uma bola perdida dentro da pequena área egípcia e garantiu a vitória aos 90’+6.



Um triunfo que encerra uma seca de 24 anos sem ganhar em Mundiais para os Sauditas!