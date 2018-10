Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salin mantém "repouso absoluto" e Peseiro 'promove' jogadores dos sub-23

Guarda-redes leonino sofreu uma concussão cerebral no último jogo do Sporting frente ao Portimonense.

Por Lusa | 17:06

O guarda-redes Romain Salin continua em "repouso absoluto", depois de ter sofrido uma concussão cerebral no jogo do Sporting em Portimão, tendo sido um dos futebolistas ausentes no treino de hoje da equipa lisboeta.



O Sporting informou também que o avançado Bas Dost e o defesa Jerémy Mathieu continuam em tratamento às respetivas lesões e que "Raphinha apresenta uma mialgia num adutor" e está entregue ao departamento clínico.



Na sessão de treino, dois dias depois da derrota na visita ao Portimonense (4-2), em jogo da I Liga, o técnico José Peseiro contou com um grupo reduzido, também devido à ausência de muitos internacionais, ao serviço das seleções nacionais.



Estão naquela situação Bruno Fernandes (Portugal), Miguel Luís (sub-20 Portugal), Sebastián Coates (Uruguai), Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña (Argentina), Ristovski (Macedónia), Lumor (Gana) e Diaby (Mali).



O treinador dos 'leões' promoveu o ingresso de alguns jogadores dos sub-23, contando com Nuno Moreira, Paulinho, João Queirós e o guarda-redes Diogo Sousa.



O clube assinalou igualmente a reintegração progressiva em treino do guarda-redes Luís Maximiano, a recuperar de lesão, e a ausência de Wendel, autorizado a viajar para o Brasil devido à morte de um familiar.



O Sporting tem novo treino agendado para quarta-feira, às 10:00 horas, num momento de paragem para os jogos das seleções e quando a competição de clubes apenas regressa no fim de semana de 20 e 21 de outubro, com a terceira eliminatória da Taça de Portugal.