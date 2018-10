Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvio atrasa renovação de contrato

Benfica considera alto o prémio de assinatura exigido pelo extremo.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 13:15

A renovação do contrato de Salvio está presa pelo prémio de assinatura. Ao que o CM apurou, o Benfica considera demasiado elevado o valor que o extremo argentino pede para assinar um novo vínculo e, nesta altura, esse é o fator que está atrasar o processo.



Na gestão de Luís Filipe Vieira, o clube da Luz procura resolver os dossiês das renovações contratuais atempadamente, mas o caso do argentino arrasta-se há algum tempo. O CM sabe que os valores do aumento salarial estão alinhavados – o extremo passará a ganhar perto de 2,2 milhões de euros limpos por ano -, mas falta o entendimento em relação ao prémio de assinatura. Ultrapassada esta divergência, as partes acreditam que o acordo ficará fechado.



O argentino termina contrato em junho de 2019 e, se não renovar até janeiro, poderá assinar livremente por outro clube. Dada a importância do jogador no plantel e o investimento que o clube fez para o contratar, a prioridade da SAD é acertar a renovação em breve. Também o argentino pretende continuar a carreira na Luz, uma vez que se sente perfeitamente integrado no clube e feliz com a vida em Portugal.



O médio Samaris também está na mesma situação do que o argentino, ou seja, termina contrato em junho, mas este caso assume contornos diferentes. Ao que o CM apurou junto de fonte próxima do grego, o Benfica ainda não apresentou formalmente qualquer proposta de renovação e corre o risco de ver o jogador partir a custo zero. Clubes ingleses, espanhóis e russos já preparam propostas para apresentar ao médio a partir de janeiro, sabe o CM.