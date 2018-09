Salvio e Fejsa afastam alarme no Benfica

A julgar pela mensagens que Salvio e Fejsa publicaram, acredita-se que estejam aptos para os próximos jogos com o Rio Ave, para a Taça da Liga (dia 16), e com o Bayern (Champions, dia 19).



Maestro Pizzi cada vez mais influente

Pizzi é um jogador cada vez mais influente na equipa do Benfica. O médio é o melhor marcador esta época, com seis golos em todas as competições, e no duelo com o Nacional (4-0) somou mais duas assistências.



Neste capítulo, já soma três em oito jogos. O n.º 21 tem sido o maestro dos encarnados e já apontou tantos golos na presente temporada como em 45 jogos na anterior: seis.



Um início de época muito promissor, como o próprio já assumiu, recompensado com o regresso à seleção nacional.

Aos cuidados do departamento médico do Benfica, irá aproveitar a pausa para os compromissos das seleções para recuperar totalmente.O mesmo deverá acontecer com Fejsa, que saiu, ainda na primeira parte do duelo com o Nacional, lesionado na coxa direita. O sérvio foi um dos mais afetados pelo acumular de jogos em poucos dias - 8 em 27 dias - e irá ser reavaliado hoje.