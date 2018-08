Salvio e Ferreyra na frente de ataque do Benfica contra o Fenerbahçe

Já é conhecido o onze inicial que começa a discutir na Luz a vaga na Champions.

18:51

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo desta terça-feira da pré-eliminatória da Liga dos campeões.



No embate contra o Fenerbahçe, os encarnados vão alinhar com:



Vlochodimos,

André Almeida, Grimaldo, Rúben Dias e Jardel;

Fejsa, Cervi, Pizzi e Gedson Fernandes;

Salvio e Ferreyra



Quanto aos turcos, o onze incial é o seguinte:



Volkan Demirel;

Isla, Neustädter, Skrtel e Hasan Ali Kaldirim;

Elmas e Topal; Dirar, Giuliano e Valbuena;

Alper Potuk



As duas equipas jogam a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O vencedor do embate a duas mãos terá ainda mais uma eliminatória para conseguir uma vaga na fase de grupos da competição.