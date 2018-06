Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvio é titular na Argentina frente à Islândia

Onze das ‘pampas’ para o jogo deste sábado revelado pelo selecionador. França defronta Austrália.

01:31

Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo e Tagliafico; Mascherano, Biglia, Meza e Messi; Di María e Aguero. Jogo à vista na seleção da Argentina, que este sábado defronta a Islândia no Estádio Spartak, em Moscovo (14h00).



O selecionador Jorge Sampaoli não teve problemas em revelar a equipa inicial para o encontro que marca a estreia das equipa das ‘pampas’ neste Mundial. Um onze do qual faz parte o benfiquista Salvio. Não na posição em que habitualmente joga pelo seu clube, extremo-direito, mas como defesa-direito.



Sampaoli falou de uma equipa motivada e no seu discurso foi evidente uma preocupação: afastar a pressão dos seus jogadores. Em especial da superestrela Lionel Messi. "Está muito motivado. Com a qualidade que tem, não deve sentir pressão. Não acho que este seja o Mundial de Messi, queremos apenas que vá para dentro do campo e desfrute".



França defronta Austrália

Deschamps: "Morder o jogo como se fosse uma maçã"

A seleção de França, que integra o Grupo C, entra este sábado em ação frente à Austrália (Mordovia Arena, 16h00). Didier Deschamps, selecionador gaulês, garantiu ontem, em conferência de imprensa, que a sua equipa está focada. E usou uma imagem curiosa para explicar a forma como pretende abordar este primeiro compromisso. "Temos de morder este primeiro jogo com toda a força, como se fosse uma maçã." "Individual e coletivamente, temos de fazer todos os esforços para sermos muito competitivos."



Brasil

Fred é baixa com a suíça

O médio ofensivo Fred, a recuperar de lesão, não é opção na seleção do Brasil para o jogo de amanhã com a Suíça, em Rostov. Os clínicos do escrete acreditam que o novo reforço do Man. United possa jogar frente à Costa Rica, no dia 22.



Alemanha em choque com o relvado

A seleção alemã está em choque com o estado do relvado no centro de estágios de Watutinki, onde instalou o seu quartel-general. E o caso ficou ainda mais grave quando Draxler torceu, embora sem gravidade, o tornozelo num dos treinos. "Existe um risco elevado de lesões", admitiu o selecionador Joachim Löw, que mandou cortar a relva 25 milímetros. A Alemanha estreia-se amanhã frente ao México. As duas seleções têm sido criticadas pelas fracas prestações nos jogos de preparação. Os alemães perderam com a Áustria (1-2) e venceram ‘à rasca’ a Arábia Saudita (2-1); enquanto os mexicanos perderam com a Dinamarca (0-2) e venceram a Escócia (1-0).