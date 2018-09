Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvio renova nos próximos dias

Argentino termina contrato em junho do próximo ano, mas vai ter o vínculo renovado. Extremo vai ganhar cerca de quatro milhões anuais brutos.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 02:15

Eduardo Salvio prepara-se para renovar com o Benfica nos próximos dias. Em cima da mesa está a extensão de contrato até 2023 e um ordenado de quatro milhões de euros anuais brutos, apurou o CM.



Apesar da urgência do acordo – o argentino termina vínculo em junho do próximo ano pelo que se não houver renovação pode comprometer-se com outro clube já em janeiro –, o contrato está praticamente alinhavado. O jogador, de 28 anos, prepara-se assim para estender a sua ligação a Portugal. Salvio está há oito épocas consecutivas na Luz (já tinha estado no Benfica em 2010/11 cedido pelo Atlético Madrid).



Atualmente, o internacional argentino ganha na Luz perto de 2,5 milhões de euros anuais. O jogador, apesar de alguns convites no último defeso, também tem o desejo de renovar com as águias até porque a família está inteiramente identificada com a vida no nosso país.



Depois de Salvio, as águias deverão avançar ainda com as renovações de Jardel e de Cervi. O brasileiro, de 32 anos, tem contrato até 2020, mas o Benfica quer premiar o jogador com mais um ano e um aumento salarial. Também as boas prestações do extremo argentino não têm passado em claro. Franco Cervi, de 24 anos, tem um vínculo com as águias até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Neste caso, para além da extensão do contrato, a SAD vai também rever o salário do atleta que chegou à Luz em 2016. O jogador vive um grande momento depois da primeira chamada à seleção da Argentina.



PORMENORES

Clássico dia 7/10

O clássico no estádio da Luz entre Benfica e FC Porto, relativo à 7ª jornada do campeonato, foi agendado pela Liga para 7 de outubro, domingo, com o pontapé de saída a ter lugar às 17h30 (BTV).



Gabriel

O médio Gabriel foi o último reforço a chegar à Luz e por isso ainda continua o período de adaptação a uma nova realidade. O jogador brasileiro deve estrear-se na Taça da Liga com o Rio Ave (dia 16).



Krovinovic

O croata Krovinovic está na reta final da recuperação a uma grave lesão no joelho direito e deverá regressar aos treinos em pleno no final do mês. O jogador, de 23 anos, lesionou-se em janeiro.