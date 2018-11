Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvio 'tramado' por Rafa e Jota no Benfica

Vieira não entra em loucuras e sente que tem soluções válidas no plantel.

Por António Martins Pereira | 09:02

A consistência demonstrada por Rafa e a evolução de Jota nesta época estão a dificultar a renovação de contrato de Salvio com o Benfica, apurou o Correio da Manhã.



O extremo argentino quer três milhões de euros líquidos por temporada, mas Luís Filipe Vieira não pretende aumentar ainda mais a carga salarial do clube.



O CM sabe que o presidente dos encarnados está disposto a pagar a verba pedida pelo argentino, mas diluída em mais anos de contrato. Ou seja, em vez de renovar por duas épocas renova por três ou quatro recebendo os seis milhões de euros líquidos. A renovação de Salvio até devia ser um processo fácil.



Contudo, as exigências do jogador, as garantias que atualmente Rafa dá na equipa e a progressão do jovem Jota de forma sustentada, fazem com que Vieira não queira entrar em loucuras.



Rafa, de 25 anos, soma 16 jogos nesta temporada registando seis golos. Na Liga participou em nove jogos, tendo sido titular em cinco. Além disso soma quatro golos. Já João Filipe, Jota, tem 19 anos e é uma aposta para futuro.



PORMENORES

Regresso ao trabalho

O Benfica regressa esta segunda-feira ao trabalho no Seixal, depois de ter cumprido dois dias de folga. O plantel dá início à preparação do jogo de quinta-feira com o Arouca (II Liga) para a Taça de Portugal, no Estádio da Luz.



Taça de oportunidades

Rui Vitória deve aproveitar o jogo da Taça de Portugal com o Arouca, da II Liga, para dar minutos de jogo aos menos utilizados. O guarda-redes Svilar, Krovinovic, Lema, Samaris e Ferreyra devem ter uma oportunidade na quinta-feira.