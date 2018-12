Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sandra Bastos é a primeira árbitra portuguesa num Mundial de futebol

Mundial feminino vai realizar-se entre 7 de junho e 7 de julho.

09:46

Sandra Bastos, de 40 anos, vai ser a primeira árbitra portuguesa num Mundial de futebol feminino após ter sido nomeada esta segunda-feira. A árbitra faz parte da lista para a fase final de 2019, em França, que se realiza durante junho e julho.



Foram 27 as árbitras escolhidas pelo comité de arbitragem da FIFA, assim como 48 assistentes.



Sandra Bastos exerce funções de árbitra desde 2001 e marcou presença no Mundial de sub-17 e no Europeu de sub-19.



