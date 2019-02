Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santa Clara bate Rio Ave com eficácia

Fábio Cardoso e Schettine marcaram os golos dos ilhéus.

Por Pereira de Sousa | 10:18

O Santa Clara venceu em casa do Rio Ave (1-2), num jogo em que os locais apenas se podem queixar da falta de eficácia.

Num jogo muito disputado, mas com os vila-condenses sempre mais próximos da baliza contrária, pertenceu ao Santa Clara a primeira grande oportunidade para golo quando Guilherme rasgou pelo lado direito e atirou ao lado.



Os vila-condenses responderam logo a seguir com o remate frontal de Bruno Moreira. Mas foi num lance de bola parada que o marcador foi inaugurado: Fábio Cardoso saltou mais alto que a concorrência e concluiu de cabeça o livre de Patrick.



A equipa da casa reagiu à desvantagem e, não fosse Marco a negar o cabeceamento de Bruno Moreira, o Rio Ave teria chegado mais cedo à igualdade. Já perto do descanso, Rúben Semedo cabeceou com êxito num lance embrulhado e com a defensiva açoriana pouco ágil.



Após o intervalo, o Rio Ave acelerou e dispôs de oportunidades para marcar. Mas seria o remate de Schettine à boca da baliza a ditar a diferença.