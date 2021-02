Em semana de comemorações dos 100 anos do Santa Clara, o clube açoriano somou a segunda vitória em casa ao bater o Belenenses SAD (2-0), equipa que se mantém no último terço da tabela.





Uma falta (clara) de Cafú Phete sobre Cryzan na área do Belenense SAD, aos 12’, deu ao avançado brasileiro o golo inaugural, ao materializar também a grande penalidade. Apesar da desvantagem, a qualidade de jogo do Belenenses SAD subiu, com Taira a estabelecer-se como um pêndulo importante no meio-campo.