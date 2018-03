Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santa Clara multado por simular "falo humano" e "prática de sexo explícito"

Castigo insólito dos açorianos.

19:06

O comportamento de um adepto valeu uma multa de 383 euros ao Santa Clara. Em causa está o festejo do golo do empate em casa do Varzim (1-1), partida referente à 27.ª jornada da 2.ª Liga. Até aqui, tudo aparentemente normal face à postura intolerante do Conselho de Disciplina com as atitudes dos adeptos. No entanto, a descrição do castigo é, no mínimo, insólita.



O problema esteve em "atos provocatórios" com gestos: "O levantamento do dedo médio, representando o 'falo humano' e com uma mão aberta e outra fechada, batendo uma na outra, representando 'a prática de sexo explícito'", como se pode ler no mapa de castigos do CD da FPF.