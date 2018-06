Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

São doze os jogos na mira da PJ

Judiciária passa contornos de vários encontros a pente fino. Há vários processos em curso que estão ainda em inquérito.

São 12 os jogos da Liga que estão na mira da Judiciária. Nove dizem respeito a esta época, sendo que apenas um está relacionado com o FC Porto. Foi o encontro que se realizou no Estoril, em fevereiro deste ano.



Jogava-se apenas a segunda parte - após uma ameaça de queda da bancada, o jogo foi interrompido ao intervalo, com o Estoril a ganhar - mas o pagamento de uma dívida dias antes levantou suspeitas. Houve várias situações estranhas no jogo: tantas que até o treinador da equipa da Linha disse que o encontro devia ser investigado. O FC Porto ganhou 3-1.



Os restantes oito jogos envolvem o Sporting. São as primeiras oito jornadas e estão a ser investigadas no âmbito do processo Cashball. A PJ do Porto suspeita que André Geraldes terá pedido a João Gonçalves para que Paulo Silva - ambos arguidos no processo - falasse com jogadores adversários. Oferecia dinheiro em troco da derrota.



Outros dois jogos na mira da Judiciária dizem respeito ao Benfica. Na época 2015/16 está a ser investigado o Marítimo-Benfica, que acabou com a vitória dos encarnados por 2-0. Está ainda sob suspeita um jogo em Vila do Conde. Os encarnados defrontaram o Rio Ave e ganharam.



Outro jogo da Liga que também merece a atenção da PJ é o Feirense-Rio Ave. Foi em fevereiro de 2017 e as suspeitas adensaram-se depois de uma aposta milionária ter sido detetada na Póvoa de Varzim.



As apostas foram de imediato suspensas e foi na sequência dessa investigação que a PJ apreendeu telemóveis de atletas com mensagens do empresário César Boaventura.