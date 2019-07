'São Girão' dá 16.º mundial de hóquei em patins a Portugal

Ângelo Girão, guarda-redes da seleção nacional de hóquei em patins, foi o herói da final com a Argentina, que deu a Portugal o 16º título mundial (menos um do que a recordista Espanha). Após o nulo no tempo regulamentar, a equipa das ‘quinas’ precisou das grandes penalidades (2-1) para desbloquear o resultado.A falta de eficácia portuguesa na concretização foi compensada pela atuação do guarda-redes do Sporting: após várias defesas fenomenais no tempo regulamentar e no prolongamento, ainda brilhou mais na lotaria dos penáltis - parou três (um remate foi por cima da barra)."Fizemos do cansaço força. Fomos melhores, merecíamos ter ganhado em jogo corrido", disse Girão, em declarações à RTP."Podem começar a fazer uma estátua ao Girão", afirmou, por seu lado, o capitão João Rodrigues. Já o selecionador Renato Garrido mostrou-se igualmente satisfeito com a vitória: "Sabemos que o futebol é um mundo à parte, mas queremos ser apoiados. Representamos o País para elevar o nome de Portugal".A seleção lusa vingou, assim, a derrota (1-5) com a Argentina, em 1995 (Recife), e conquistou um título que lhe escapava desde 2003 (1-0, diante da Itália, em Oliveira de Azeméis).Marcelo Rebelo de Sousa, não deixou passar em claro o título mundial de Portugal no hóquei em patins."Felicito vivamente a seleção portuguesa", podia ler-se numa nota enviada pela Presidência da República à Lusa."Emocionante e merecida vitória de Portugal. O hóquei em patins nacional merece um aplauso. Parabéns a todos", escreveu, por seu lado, nas redes sociais o primeiro-ministro António Costa.A anfitriã Espanha garantiu ontem a medalha de bronze ao golear a França, por 5-0, com golos de Ignacio Alabart (3’), Nil Roca (11’), Albert Casanovas (15’) e Jordi Adroher (21’).Com o quarto lugar, a seleção gaulesa conseguiu o seu melhor resultado em mundiais de hóquei.2003 foi o ano em que Portugal conquistou pela última vez o título de campeão mundial de hóquei em patins. Nesse ano, disputou a final com a seleção da Itália e venceu por 1-0. Um jejum de 16 anos, que terminou ontem.O Ministério da Educação, com a tutela do desporto, manifestou ontem ter "enorme orgulho" na seleção portuguesa de hóquei em patins."Que grande foi a nossa seleção!", podia ler-se numa publicação publicada no Twitter.