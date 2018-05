Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

São oito os jogos de futebol do Sporting investigados por corrupção

Em relação ao andebol estão debaixo de investigação 10 jogos.

16.05.18

Já sobre André Geraldes, diretor para o futebol do Sporting e braço direito de Bruno de Carvalho, recaem as suspeitas de dezoito crimes de corrupção ativa.



