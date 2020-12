Salomé Rocha perdeu o título nacional de 10 000 metros porque utilizou calçado irregular na competição que decorreu sexta-feira, na Maia. Logo depois de a atleta do Sporting terminar a corrida no 1º lugar, verificou-se que estava a usar umas sapatilhas que não estão homologadas para as provas de pista. Em causa está o modelo Nike Vaporfly NEXT%, que desde agosto está proibido nas distâncias superiores a 800 metros.









Segundo um comunicado da Federação Portuguesa de Atletismo, Salomé Rocha e o seu treinador, Rui Ferreira, “de pronto reconheceram o erro e esperam o esclarecimento devido da situação”. Com a desclassificação da atleta, a sua colega no Sporting, Sara Moreira, passa a ser considerada a campeã nacional dos 10 000 metros na época 2019/2020.

Toda esta situação causou estupefação no seio do clube, apurou o CM. Os dirigentes leoninos foram apanhados de surpresa e vão falar com os intervenientes para perceber o que aconteceu. No entretanto, silêncio total. Até este sábado à noite não tinha sido tomada posição pública e no site do clube ainda constava a notícia a dar conta da vitória de Salomé Rocha.