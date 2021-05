Sapir Berman, a primeira transgénero a apitar um jogo da Primeira Liga de futebol

A árbitra Sapir Berman fez história, na segunda-feira, ao apitar uma partida da Primeira Liga de futebol em Israel, pela primeira vez, desde que se tornou transgénero.

Berman, de 26 anos, é uma referência na arbitragem em Israel e a mudança de género já tinha sido anunciada no final de abril.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender? We are so proud ?‍?? @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA



Esta segunda-feira, apitou a partida entre o Beitar Jerusalem e o Hapoel Haifa, no estádio Sammir Ofer, em Haifa. Num post publicado pela Associação de Futebol de Israel no Twitter pode ler-se: "Este é o primeiro passo numa longa e maravilhosa jornada. Sapir, estamos orgulhosos por fazê-lo contigo".



This is the first step in a long and wonderful journey. Sapir, we are proud to do it with you ?‍?@AgudaIsraelLGBT @FIFAcom @UEFA pic.twitter.com/FUNhcCKczn