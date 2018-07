Sara Carbonero fala de Ronaldo e gera polémica

Seguidores não esquecem quando a mulher de Casillas disse que o português era "egoísta".

Mas não tardou que as suas contas nas redes sociais, nomeadamente no Twitter e no Instagram, fossem 'inundadas' por seguidores que a apelidaram de "falsa" e "mentirosa". Sara chegou a criticar publicamente que o português, acusando-o de ser "egoísta" e individualista" em campo.







A espanhola Sara Carbonero, mulher de Iker Casillas, esteve na Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid como embaixadora da L'Oréal e falou da saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus."O Iker tinha uma belíssima relação com o Cristiano e ficámos com pena que saísse. Sentimos que parte algo nosso, algo que nos deu muitas alegrias", disse a antiga jornalista.