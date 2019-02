Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sarri explica a recusa de Kepa em ser substituído

O técnico dos blues garantiu que tudo não passou de um "mal-entendido".

21:49

Maurizio Sarri foi curto em explicações relativamente à recusa de Kepa em ser substituído na reta final do prolongamento do Chelsea-Manchester City, da final da Taça da Liga inglesa, conquistado pelos cityzens. O técnico dos blues garantiu que tudo não passou de um "mal-entendido".



"Queria que o Caballero entrasse mas Kepa queria dizer que estava em condições. Não havia problema com ele mas a sua atitude não foi a mais indicada. Quero falar com ele para que perceba que pode arranjar problemas, especialmente com vocês [n.d.r.: imprensa, referindo-se à forma como estas histórias se tornam virais]. Pensei que ele não estava em condições, devido a cãibras, mas o médico explicou-me que não havia nada", disse o italiano aos jornalistas.