Scarpa livre para assinar depois de rescindir com Fluminense

Médio quer abraçar novo desafio. Sauditas na corrida.

Por João Pedro Óca e António M. Pereira | 11:31

Gustavo Scarpa conseguiu, finalmente, rescindir contrato com o Fluminense, depois de o Tribunal Superior do Trabalho lhe ter dado razão no diferendo com o clube.



Assim, o médio brasileiro, de 24 anos, está livre para assinar por qualquer outro emblema, nomeadamente, com o Benfica.



O tribunal acedeu às pretensões do jogador que reclamava ordenados e direitos de imagem em atraso desde 2017. O médio chegou a rescindir com o Fluminense e assinar pelo Palmeiras, mas o tribunal impediu o jogador de alinhar pelo ‘Verdão’. Scarpa esteve três meses afastado dos relvados.



Agora, o imbróglio está ultrapassado e o atleta quer abraçar um desafio no estrangeiro.



O Benfica está a preparar uma proposta vantajosa, financeiramente, para o jogador que, segundo a imprensa brasileira, estará em negociações avançadas com clubes sauditas.