O Sporting lançou, na quinta-feira, um ataque ao treinador do Benfica, Roger Schmidt, por este ter defendido o fim do VAR no futebol.









A reação surgiu por Miguel Braga, diretor de comunicação do clube, no editorial do jornal Sporting: “Daí que seja de espantar, para não dizer de lamentar, que alguns treinadores, e neste caso um em particular, afirme em pleno 2023 que para ele ‘deve dar-se de novo toda a decisão ao árbitro. Não vai estar certo cem por cento das vezes, mas é o futebol’. Não, lamento, mas não é. Era. E a uns clubes, mais do que a outros, isso custou muito caro”.

O dirigente enalteceu a precisão do VAR para “repor a verdade desportiva” ao impedir golos com a mão que valem títulos ou validados por foras de jogo por vezes impossíveis de detetar pelos árbitros mais competentes.





O plantel treinou, na quinta-feira, com vista ao jogo com o Famalicão (domingo) sem os quatro lesionados (St. Juste, Paulinho, Jovane e Bragança).