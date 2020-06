"Se os jogadores estão com o treinador? Viram o que esta rapaziada correu hoje": Bruno Lage reage à vitória do Benfica

Bruno Lage garante que o Benfica foi superior ao Rio Ave e sublinha a entrega dos jogadores encarnados."Foi um grande jogo, uma grande exibição da nossa parte. Às vezes as pessoas perguntam, na dúvida, se os jogadores estão com o treinador. Viram o que esta rapaziada hoje correu, lutou e jogou em prol do que acreditamos. Há um ano tudo começou com o Rio Ave. Curiosamente com uma reviravolta. Hoje eu senti isso. Depois do golo e de todas as contrariedades que aconteceram na primeira parte, senti que íamos vencer o jogo. Pela coragem, pela vontade de jogar e pela forma como pressionámos o Rio Ave durante 90 minutos. Vitória muito importante, que nos coloca em igualdade com o FC Porto. Faltam sete jornadas e acredito muito no trabalho que fazemos diariamente para chegar ao jogo e fazer o que fizemos", afirmou, à Sport TV.O treinador elogiou ainda o papel de Dyego Sousa."Dyego Sousa estava a trazer à equipa o que queiramos mas tem a ver com as cinco substituições. Conto com todos. Viram que o Zivkovic ia entrar, numa situação que senti que ia ser útil à equipa, entre linhas e procurar a meia distância porque tem isso. Digo, desde a primeira hora, que conto com todos. O Dyego Sousa fez um trabalho fantástico. Correu muito, saiu, entrou outro. Temos cinco substituições para fazer e todos têm de dar o litro", explicou.