Secretário de Estado felicita nadador Diogo Ribeiro por "resultado histórico"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou esta sexta-feira o nadador Diogo Ribeiro, que se sagrou campeão do mundo júnior dos 100 metros mariposa, em Lima, conseguindo "um resultado histórico para a natação portuguesa".

"Depois de vencer nos Jogos do Mediterrâneo e de ser medalhado no Europeus absolutos, conquista agora o título mundial do seu escalão júnior, nos 100 mariposa. Parabéns", escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.

Nos Mundiais de juniores a decorrer em Lima, no Peru, Diogo Ribeiro concluiu a prova em 52,03 segundos, à frente do checo Daniel Gracik, que arrecadou a medalha de prata, com o tempo de 52,51, e do dinamarquês Casper Puggard, que conquistou a de bronze, com 52,94.

O recordista nacional da distância, com 51,61 segundos, conseguiu a primeira medalha portuguesa em campeonatos do mundo de juniores.