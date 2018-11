Seferovic "cai" do onze para a bancada. Rui Vitória não convocou o Suiço

Ferreyra de regresso aos eleitos.

20:36

O Benfica divulgou esta quinta-feira os convocados para o jogo desta sexta-feira com o Moreirense e a principal novidade é a saída de Seferovic do 11 diretamente para a bancada.Rui Vitória não convocou o internacional suiço que tem sido o atual titular das águias devido a uma mialgia no adutor esquerdo.De regresso aos eleitos está Ferreyra. Samaris também foi convocado.Conheça a lista de convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela e Odysseas;

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Jonas, Ferreyra e Castillo.