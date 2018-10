Seferovic é arma do Benfica contra Casillas

Suíço procura estreia a marcar contra rivais do FC Porto. Espanhol guarda boas memórias da Luz.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica procura, amanhã no Estádio da Luz, afastar os fantasmas nos duelos com o FC Porto, eliminando um pesadelo que se adensou desde a chegada de Rui Vitória: vencer os dragões. Para conquistar os três pontos, sete jogos e quase quatro anos depois, as águias contam com a arma Seferovic, no ataque, para bater Casillas, experiente guarda-redes do FC Porto.O avançado suíço será, ao que tudo indica, o homem mais adiantado da equipa no clássico e chega ao duelo motivado pelo golo que marcou no último triunfo, com o AEK (3-2). O suíço, de 26 anos, que ganhou uma nova vida na Luz, quer manter o bom momento e marcar pela primeira vez em clássicos. "Sou avançado e marco contra quem for, seja FC Porto, Sporting ou outros. Quero marcar", disse o nº14, à BTV, na última quinta-feira.O suíço procura, assim, entrar num lote restrito de jogadores do atual plantel que festejaram contra o FC Porto. Só Salvio e Jonas sabem o que é marcar ao rival. Pela frente, Seferovic e companhia terão Iker Casillas (37 anos), um guardião que guarda ótimas memórias do Estádio da Luz. Em três jogos no terreno do rival, o espanhol venceu dois, empatou um, sofreu dois golos e foi sempre uma das figuras. Desde que chegou ao FC Porto, em 2015, Casillas nunca perdeu diante do Benfica, em cinco jogos, consentido apenas três golos.Por outro lado, Rui Vitória não tem motivos para sorrir quando se fala dos dragões. Como técnico das águias, soma três derrotas e três empates diante do rival. Nesses seis jogos os encarnados marcaram três golos. Um registo que o técnico quer fazer esquecer amanhã, contando, à partida , com um ataque composto por Seferovic, Salvio e Rafa para ferir o rival, na Luz.O Benfica é o grande favorito para vencer o clássico de amanhã no Estádio da Luz, segundo a sondagem realizada pela Aximage para o Correio da Manhã.Luisão, ex-capitão do Benfica que se retirou no último mês, lembrou o clássico com o FC Porto, na Luz, em 2014 (vitória por 2-0), que se jogou alguns dias depois da morte de Eusébio. "Entrámos com uma força tão grande que, mesmo se jogássemos com cinco, íamos ganhar", disse à BTV. O brasileiro desmentiu qualquer mal-estar com Rui Vitória: "Agradeço a maneira frontal como me tratou".