Seferovic falha dois jogos do Benfica

Avançado suíço está fora do Belenenses e do Dínamo Zagreb.

Por António Martins Pereira | 01:30

Seferovic vai falhar pelo menos dois jogos do Benfica, o primeiro com o Belenenses (Liga, na segunda-feira) e o segundo com o D. Zagreb (Liga Europa, na quinta-feira), apurou o CM.

O avançado suíço fez soar o alarme quando, na disputa de uma bola, ficou agarrado à virilha direita. Acabou por ser substituído. O CM sabe que o jogador vai ser hoje sujeito a exames complementares para aferir a gravidade da lesão. Para já é certo que estará ausente na partida com o Belenenses na segunda-feira. Uma baixa que deve ser colmatada com a entrada de Jonas.

A dupla atacante será assim composta por João Félix e Jonas. O veterano, de 34 anos, tinha ficado fora da viagem à Croácia com problemas nas costas, mas está apto.

Já Seferovic falha também a partida com os croatas, quinta-feira na Luz, mas poderá regressar frente ao Moreirense. A deslocação a Moreira de Cónegos afigura-se como um duro teste à liderança do Benfica e Bruno Lage não quer facilitar.

As perspetivas de recuperação não devem atingir proporções mais graves, pois o próprio Seferovic recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de confiança e agradecimento aos adeptos. "Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Voltarei em breve. Estamos desapontados com o jogo, mas nada está perdido e a nossa equipa vai dar sempre tudo para fazer os melhores adeptos do Mundo felizes", disse, depois de o Benfica ter perdido (1-0) em Zagreb, com o Dínamo.